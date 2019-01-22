بالفيديو.. "صلاح" يحقق أمنية طفل "تي شيرت البلاستيك"

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حقق اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، أمنية الطفل صاحب الـ"تي شيرت" البلاستيك، وأهداه "تي شيرت" أصلى عن طريق والديه.

وقال الطفل صاحب التى شيرت، خلال برنامج "صبايا"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية ريهام سعيد: "أنا بحب الكابتن صلاح أوى وبشكره وبشكر والدته ووالده، أنهم جابولى التي شيرت والكورة، وأشكر برنامج صبايا، وعاوز أشوف كأس الأمم".

وأشارت الإعلامية ريهام سعيد، إلى أن محمد صلاح ترك مهام الأطفال والمساعدات لوالده ووالدته اللذين أرسلا للطفل "التي شيرت".

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