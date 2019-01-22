"عرفات" يستعرض خطط تطوير النقل حتى عام 2030

22 يناير 2019 - 10:01 ص

قال هشام عرفات وزير النقل، إن الوزارة تقوم حاليًا وفي إطار خطة التنمية المستدامة للدولة 2030 بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات (طرق وكباري – سكك حديدية – مترو أنفاق – موانئ بحرية – نقل نهرى – منافذ برية حدودية) وبما يمكنها من مواكبة التطورات المتلاحقة والعمل على تشغيل وإدارة هذه المرافق بأعلى درجة من الكفاءة الفنية وربطها بالشبكات الإقليمية لرفع حجم التبادل التجاري وحركة النقل مع دول الجوار.

وأضاف عرفات خلال كلمته أمام الدورة الرابعة لقمة مصر للأفضل بالأمس أن قطاع النقل يعتبر أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية بالدولة والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بكل القطاعات الأخرى، وتعد شبكات النقل البنية التحتية الرئيسية التي تقوم علي أساسها كل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية إذ تتأثر اقتصاديات الدول ومعدلات النمو بها بصورة كبيرة بكفاءة شبكات ووسائل النقل وتوفر مشروعات النقل العديد من فرص العمل في السوق المصري للشركات العاملة في قطاعات النقل المختلفة.

وأكد أن أهم المشروعات القومية التي يتم تنفيذها أو التخطيط لتنفيذها بقطاع النقل ولها بعدين هامين الأول المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والبعد الثاني تحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين؛ ففي مجال الطرق والكباري أكد الدكتور هشام عرفات على استكمال تنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 8000 كم جديدة تضاف إلي الشبكة الحالية بتكلفة 85 مليار جنيه وبما يساهم في تفعيل حركة التجارة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

وتطوير 2500 كم من شبكة الطرق القديمة بتكلفة 16 مليار جنيه وكذلك إنشاء 10 محاور جديدة على النيل لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل وعدد 20 كوبري علوي علي الشبكة بتكلفة إجمالية 25 مليار جنيه.

وفي مجال السكك الحديدية أشار وزير النقل إلى إحلال وتحديث أسطول الوحدات المتحركة بتوريد 200 جرار حديث وعدد 1300 عربة ركاب جديدة و6 قطارات متكاملة بتكلفة إجمالية 48 مليار جنيه.

وكذلك وضع آليات لزيادة مساهمة السكك الحديدية في نقل البضائع لتصل إلى 25 مليون طن عام 2025 وتنفيذ مشروعات تطوير نظام الإشارات على خطوط شبكة السكة الحديد بإجمالي أطوال 1100كم بتكلفة 12,6 مليار جنيه لتحقيق أعلى معدلات الآمان على شبكة السكك الحديدية بالإضافة إلى التطوير الشامل لعدد 1100 مزلقان وتطوير عدد 156 محطة علي خطوط الشبكة بتكلفة إجمالية 2,5 مليار جنيه والتجديد الشامل لمسافة 1000كم من خطوط الشبكة بتكلفة 5 مليار جنيه مشيرا إلي إنشــــــــاء ولأول مرة في مصر خط القطار فــــــائق السرعة (السخنة – العاصمة الإدارية – 6 أكتوبر الإسكندرية – العلمين) بطول 486 كم.

وبخصوص مجال مترو الأنفاق والنقل الجماعي السككي، صرح الوزير بأنه من المخطط استكمال إنشاء شبكة خطوط مترو الأنفاق (عدد 6 خطوط) حيث يتقدم العمل حاليا في إنشاء المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث ويجري التفاوض مع مؤسسات التمويل الدولية وبعض الدول لتمويل استكمال إنشاء باقي الخطوط بالإضافة إلى إنشاء خط القطار الكهربائي ” السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة ” بطول 69 كم وتكلفة 1200 مليون دولار بالتعاون مع الجانب الصيني وكذلك تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بطول 13,7 كم وتكلفة 363 مليون يورو بالإضافة إلى إنشاء خط القطار الكهربائي للربط بين مدينتي المنصورة القديمة والجديدة بطول 79 كم وإنشاء خطوط مونوريل لخدمة مدينة 6 أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي أطوال 87 كم، لافتا إلى أنه من المستهدف أن يصل إجمالي أطوال شبكة مترو الأنفاق والخطوط الكهربائية عام 2025 إلى 295 كم والتي تبلغ حالياً 77,6 كم فقط .

وفي مجال النقل البحري أوضح وزير النقل أنه يتم إعداد مخطط متكامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية لمواكبة التطور في الموانئ البحرية العالمية وزيادة قدرتها التنافسية والاستيعابية وبما يساهم في ازدهار الاقتصاد المصري والناتج القومي وكذلك تنفيذ مشروعات استثمارية كبرى في الموانئ البحرية بأحد أنظمة الاستثمار المتعارف عليها ”EPC+F – PPP – BOT ” وبما له من مردود إيجابي مباشر على الاقتصاد القومي وأهمها المحطات المتعددة الأغراض في موانئ الإسكندرية ودمياط وسفاجا ونويبع وتنفيذ عدة مشروعات لتطوير البنية التحتية الرئيسية في الموانئ البحرية وتشمل إنشاء أرصفة جديدة وتطوير المرافق وتوريد قاطرات جديدة للعمل بالموانئ.

أما في مجال الموانئ الجافة واللوجيستيات فأشار الوزير إلى خطة وزارة النقل لإنشاء مجموعة من الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية بمعرفة القطاع الخاص في عدة مواقع على مستوى الجمهورية من أهمها ” السادس من أكتوبر– العاشر من رمضان – برج العرب – دمياط وتحقيق التكامل بين المراكز اللوجستية وشبكة الطرق الدائرية الجديدة بالجمهورية بإنشاء مجموعة من المراكز عند تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع المحاور الرئيسية علي الشبكة .

وبخصوص مجال النقل النهري، أكد وزير النقل أن هناك اهتماما كبيرا بزيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل ليصل تدريجيا إلى 5% من حجم المنقولات عام 2020 لتخفيف الضغط علي شبكة الطرق وخفض نسبة الحوادث وتقليل خسائرها الاقتصادية لافتًا إلى انه من المخطط الطرح علي المستثمرين والقطاع الخاص إنشاء عدد 5 موانئ نهرية حديثة ” في ( قنا – سوهاج – أسيوط – ميت غمر – دهشور ) بإجمالي طاقة تداول 40 مليون طن / سنة