  • الثلاثاء 22 يناير 2019
  • بتوقيت مصر10:20 ص
بحث متقدم
زيت تموينى

"الوزراء" يرد على رفع أسعار الزيت التموينى

ابراهيموفيتش

حقيقة انتقال "إبراهيموفيتش" إلى بيراميدز

حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين

نقيب الفلاحين: "الفول بـ30 جنيها وهناكل تبن"

الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية

الرئيس يفتتح معرض القاهرة للكتاب فى يوبيله الذهبى

داعش

"داعش" يتوعد قوات التحالف فى سوريا

مجلس الوزراء

حقيقة احتواء "الثوم" على مواد سامة

الدولار

تعرف علي أعلى البنوك سعراً للدولار

محمد رمضان

شاهد .. محمد رمضان يسخر من زملائه الفنانين بفيديو جديد

يوسف

أول تعليق لخالد يوسف بعد أزمة "الفيديو الفاضح"

مذيع النشرة

خطأ لا يصدق من مذيع النشرة بالتلفزيون المصري يثير بلبلة

إعلامي: "الاستثمار الحلال طريق اللي يروح ميرجعش"

آخر الأخبار

الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"هيرميس للتعليم" تحصد 119 مليون دولار تعهدات استثمارية

#

تفاصيل لقاء السيسي برؤساء صناديق الاستثمار العالمية

#

إصابة 11 عاملًا ببورسعيد في حادث تصادم

#

"الإنتربول السعودي" يحذر من هذا الأمر الخطير

أكد الإعلامي تامر أمين، أن الجهل وحلم الثراء السريع وراء انتشار ظاهرة المستريح في مختلف المحافظات المصرية.

وأضاف "أمين" خلال برنامجه "آخر النهار" على فضائية "النهار" أن المواطنين ينخدعون بمقولة الاستثمار الحلال، ولكنه طريق بلا عودة، طريق اللي يروح ميرجعش، معقبا: "أنا مستغرب إزاى المواطن يضحى بتحويشة العمر مقابل وهم الثراء السريع، وفى النهاية بيتنصب عليه".

وتابع: "اعتقدنا أن هذا الأمر انتهى منذ أزمة الريان لكننا نفاجأ بقصة جديدة كل يوم للنصب على المواطنين تحت مسمى الاستثمار الحلال وهي الكلمة التي يخدع بها هؤلاء النصابين الناس بحجة أن فوائد البنك حلال.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمرو خالد والشيخ يعقوب.. جملة اعتراضية 2/2

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

حياتنا.. الرمادية

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» ريهام سعيد: "طلبوا مني 10 آلاف جنيه ورفضت"
» شاهد.. أول تعليق لفنانة شهيرة بعد نجاتها من الموت
» مقتل راقصة شهيرة وتقطيع جسدها إلى أجزاء
» اليوم.. طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون امتحان الفيزياء
» مفاجأة في تفسير العلماء للتحركات الغامضة للنظام الشمسي
» مجهول يطلق النار على مركز تجاري
» مقتل 20 مواطنًا فى احتراق حافلة
» طقس اليوم مائل للبرودة والصغرى تسجل 11 درجة
» نجم الأهلي يتراجع عن الانضمام بـ"بيراميدز"
» كشف غموض مقتل فتاة وتشويه أعضائها التناسلية
» اعترافات صادمة لقاتلة طفلة "أسيوط"

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • ظهر

    12:11 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:26

  • عشاء

    18:56

من الى
أحمد دومة
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة