إعلامي: "الاستثمار الحلال طريق اللي يروح ميرجعش"

22 يناير 2019 - 09:54 ص

أكد الإعلامي تامر أمين، أن الجهل وحلم الثراء السريع وراء انتشار ظاهرة المستريح في مختلف المحافظات المصرية.

وأضاف "أمين" خلال برنامجه "آخر النهار" على فضائية "النهار" أن المواطنين ينخدعون بمقولة الاستثمار الحلال، ولكنه طريق بلا عودة، طريق اللي يروح ميرجعش، معقبا: "أنا مستغرب إزاى المواطن يضحى بتحويشة العمر مقابل وهم الثراء السريع، وفى النهاية بيتنصب عليه".

وتابع: "اعتقدنا أن هذا الأمر انتهى منذ أزمة الريان لكننا نفاجأ بقصة جديدة كل يوم للنصب على المواطنين تحت مسمى الاستثمار الحلال وهي الكلمة التي يخدع بها هؤلاء النصابين الناس بحجة أن فوائد البنك حلال.