» شاهد.. أول تعليق لفنانة شهيرة بعد نجاتها من الموت

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متابعات- أمينة عبد العال

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طمأنت الفنانة السورية شكران مرتجي جمهورها على صحتها من خلال مقطع فيديو نشرته على صفحتها الرسمية على "إنستجرام".

يأتي ذلك بعد تعرضها لحادث سير، تهشمت فيه سيارتها، يوم السبت الماضي.

وقالت شكران في الفيديو: "مساء الخير كيفكم أنا الحمد لله بخير بس شوية ردود ووجع رقبة، والحمد لله هذا قضاء الله وقدره، الحمد لله على كل حال بحبكم قد ما بتحبوني وأكثر، أنا مليحة بس نصيب، كونوا بخير ولا تقلقوا عليا وبعد يومين هرجع ليكم مثل الحصان".

وأعادت الفنانة نادين الراسي نشر الفيديو وعلقت عليه: "سلامة قلبِك يا حنونة".

يُذكر أن الفنانة شكران مرتجي تعرضت لحادث سير، وخرجت من الحادث بكدمات وجروح، ونشرت صور سيارتها المحطمة لتعلن بها الخبرر الذي فزع جمهورها ومحبيها.

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