"الوزراء" يرد على رفع أسعار الزيت التموينى

22 يناير 2019 - 09:51 ص

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم صحة ما تردد من أنباء تُفيد بزيادة أسعار الزيت التمويني بداية من مقررات فبراير، وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأمس والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا.

وأوضحت الوزارة أنه لا صحة على الإطلاق لزيادة أسعار الزيت التمويني أو أي سلعة تموينية أخرى، وأن أسعار كل السلع التموينية كما هي دون أي زيادة للمستفيدين من الدعم التمويني، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إضاعة الوقت وإثارة البلبلة وعدم الوضوح بين المواطنين دون مبرر.

وأشارت إلى أنه لا يزال الزيت الخليط 800 جم بسعر 14 جنيها متوافرا بقائمة صرف السلع التموينية، كما يتوافر أنواع أخرى من الزيت مثل (زيت خليط 1 لتر بسعر 19 جنيها، وزيت عباد 1 لتر بسعر 20 جنيها)، وهذه الأصناف وغيرها متوفرة لدى البقالين وفروع مشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية يستطيع المواطن أن يفاضل فيما بينها، ويوجه قيمة الدعم المخصصة للفرد بـ50 جنيهًا شهرياً للمشتريات التي يرغب فيها دون إجبار علي شراء سلع دون الأخرى.