نقيب الفلاحين: "الفول بـ30 جنيها وهناكل تبن"

22 يناير 2019 - 09:48 ص

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن الفول هو بروتين الغلابة في مصر، والكيلو منه وصل لنحو 30 جنيهًا حاليًا، لافتًا إلى أن إحجام الفلاحين عن زراعة الفول ليس له علاقة بسعره.

وأضاف "أبو صدام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أن انتشار مرض الهالوك يجعل الفلاحين يحجمون عن زراعة الفول، والهالوك هو نبات متطفل يتغذي على الفول.

وتابع، أن وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية تحدثا عن أنهما استنبطا نوعا جديدا من الفول مقاوم للهالوك، ولا نعلم عن هذا النوع أي شيء، معقبًا: "في مافيا في مصر تتجه لاستيراد كل السلع في مصر".

وشدد على أن الفول شيء أساسي بالنسبة للفقراء والأغنياء، مضيفًا: "الناس هتاكل إيه لما بروتين الغلابة بـ30 جنيهًا مش باقي غير أنهم يأكلوا تبن".