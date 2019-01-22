تعرف على الـ17 قطاعا الممنوعة فيها المرأة من العمل

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وضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعض الضوابط لتشغيل النساء في الأنشطة الصناعية في السعودية.

يأتي ذلك ضمن التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة بعد اعتماده من الوزير أحمد الراجحي.

وحظرت تلك الضوابط تشغيل النساء في عدد من الأنشطة الصناعية هي:

1. العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار.

2. الأعمال المباشرة المتعلقة بمهمة تركيب وتوزيع الغاز والمشتقات البترولية الأخرى ومعالجة الصرف الصحي.

3. الأعمال المباشرة بالتشييد والبناء (كالبناء والترميم والدهان والحفر والردم ووضع الخراسانات والأعمال التي تتطلب تسلق على السقالات وغيرها).

4. الأعمال المباشرة المتعلقة بمهمة صناعة الأسفلت.

5. الأعمال المباشرة المتعلقة بمهمة صناعة المدابغ.

6. الأعمال المباشرة المتعلقة بمهمة صهر المواد (الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية) أو تكريرها أو إنضاجها.

7. الأعمال المباشرة المتعلقة بمهمة توليد ونقل وتوزيع الطاقة.

8. الأعمال المباشرة المتعلقة بمهمة اللحام بالأكسجين والإستلين والكهرباء.

9. العمل في مستودعات السماد المستخرج من المواد أو روث الحيوانات أو الدماء.

10. الأعمال المباشرة المتعلقة بمهمة شحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ والمخازن.

11. الأعمال المباشرة المتعلقة بمهمة تصنيع أو تعبئة أو رشّ الدهانات.

12. الأعمال المتعلقة بمعالجة وتهيئة أو اختزال الرماد المحتوي على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص.

13. الأعمال المباشرة المتعلقة بصناعة القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10% من الرصاص.

14. الأعمال المباشرة المتعلقة بمهمة صنع أول أكسيد الرصاص (المرتك الذهبي) أو أكسيد الرصاص الأصفر وثاني أكسيد الرصاص (السلفون) وكربونات وأكسيد الرصاص البرتقالي وسلفات وكرومات وسليكات الرصاص.

15. الأعمال المباشرة المتعلقة بمهمة عمليات المزج والعجن في صناعة أو إصلاح البطاريات الكهربائية.

16. تنظيف الورش التي تزاول فيها الأعمال الواردة في الفقرات (11- 12- 13) أعلاه.

17. الأعمال المباشرة المتعلقة بمهمة صناعة الكاوتشوك (الصناعات من مادة المطاط، مثل كفرات السيارات وغيرها).

وأكدت الوزارة أن حظر تشغيل النساء في الأعمال الموضحة أعلاه لا يمنعها من أن تمتلك أو تدير أيًّا منها، أو أن تعمل في المنشآت التي تقوم بهذه الأعمال في أقسام إدارية أو هندسية أو فنية أو خدمات صحية أو خدمات رعاية.

وشددت على أنه يجب توفير ملابس آمنة ومحتشمة للعاملات في خطوط الإنتاج، وإذا كانت العاملات يعملن في مرحلة من مراحل خط الإنتاج -بما في ذلك المستودعات التابعة للمصانع- فيجب أن يكون جميع العاملين في هذه المرحلة من النساء.


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