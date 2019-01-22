الرئيس يفتتح معرض القاهرة للكتاب فى يوبيله الذهبى

22 يناير 2019 - 09:43 ص

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، معرض القاهرة الدولي للكتاب، تزامنًا مع الاحتفال بيوبيله الذهبي هذا العام، كما يقام المعرض لأول مرة في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، احتفالًا بمرور 50 عامًا على انطلاقه لأول مرة في سنة 1969.

وتحل جامعة الدول العربية، كضيف شرف المعرض، بينما اختارت وزارة الثقافة الكاتب الراحل الدكتور ثروت عكاشة والكاتبة الكبيرة سهير القلماوي شخصيتا هذا العام، وأعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، مشاركة 35 دولة منها 10 دول أفريقية، 3 منها تشارك لأول مرة هي كينيا، وغانا، ونيجيريا، و16 دولة من آسيا، و7 دول من أوروبا و2 من الأمريكتين.

وقالت الوزيرة فى تصريحات صحفية إن عدد دور النشر المصرية وصل إلى 579 منها 62 دار نشر تشارك لأول مرة و517 شاركت في الدورات السابقة، أما دور النشر الأجنبية فقد وصل عددها إلى 170 دار نشر منها 24 تشارك لأول مرة و146 شاركت في الدورات السابقة بإجمالي عدد أجنحة 723 للعرض والبيع و إجمالي عدد الناشرين وصل إلى 1247 شخصًا، شاملًا التوكيلات، وعددها 525 توكيلًا، بما يقرب من 800 ألف عنوان".