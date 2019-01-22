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ريهام سعيد: "طلبوا مني 10 آلاف جنيه ورفضت"

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الإعلامية ريهام سعيد

إيمان هاني

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روت الإعلامية ريهام سعيد، تفاصيل موقف شخصي تعرضت له داخل أحد المستشفيات الخاصة الكبرى.

وأكدت "سعيد" من خلال برنامج "صبايا" المذاع علي فضائية "الحياة"، أنها كانت قد توجهت لأحد المستشفيات الخاصة برفقة صديقتها، حيث كانت تعاني الأخيرة خلع في الكتف.

وأضافت "سعيد"، أنها انتظرت في الطوارئ هي وصديقتها التي كانت تعاني من ألآلام مبرحة للغاية ، قائلة: "لما طلبت من موظف الاستقبال يدي لصديقتي مسكن، قالي أدفعي 10 ألاف جنيه الأول، معقبة طبعا رفضت".

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