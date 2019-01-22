"داعش" يتوعد قوات التحالف فى سوريا

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توعد" داعش" قوات التحالف المتمركزة في سوريا بهجوم جديد، بعد الهجومات التى قام بها بريف الحسكة وفي منبج.

ووفق ما نقلت وكالة (فرانس برس)، عن حسابات تابعة لتنظيم الدولة "داعش"، على تطبيق (تيلغرام) فنشر التنظيم تهديداته بأن الهجومين في الحسكة ومنبج هما "أول الغيث".

يذكر أن التنظيم، قد أعلن في وقت سابق، مسؤوليته عن استهداف رتل تابع للقوات الأمريكية بسيارة مفخخة في منطقة الشدادي جنوبي مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، كان يرافقه عناصر (قوات سوريا الديمقراطية) المدعومة أمريكيًا.

وأسفر تفجير في مدينة منبج في ريف حلب بشمال سوريا يوم 16  يناير الجاري، عن مقتل عدد من مقاتلي (قوات سوريا الديمقراطية) و4 من العسكريين والمدنيين المتعاقدين مع الجيش الأمريكي، وتبنى تنظيم الدولة، هذا الهجوم أيضاً.


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