» اليوم.. طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون امتحان الفيزياء

22 يناير 2019 - 09:36 ص

بدأ طلاب الصف الأول الثانوي العام منذ قليل أداء اختبار مادة الفيزياء، ضمن الامتحانات التجريبية لتدريبهم على النظام الجديد فى الثانوية التراكمية، حيث يؤدى قرابة 580 ألف طالب وطالبة امتحان مادة الفيزياء على مستوى الجمهورية.

وتعد مادة الفيزياء هى المادة رقم 8 فى جدول الامتحانات، حيث سبق أن اختبر الطلاب 7 مواد دراسية، ويؤدون اليوم اختبار الفيزياء، ويتبقى مادتين الكيمياء والتاريخ يختبرهم الطلاب غدا وبعد غدً الخميس.

ويذكر أن وزارة التربية والتعليم سمحت للطلاب بدخول الامتحان بالكتاب المدرسي، مؤكدة أن الصياغة الجديدة لأسئلة الامتحانات تقيس الفهم ومهارات التفكير العليا، وليس الحفظ والتلقين، ونظرًا لتطبيق النظام المعدل للمرحلة الثانوية لأول مرة، قررت الوزارة، عقد امتحانين تجريبيين للطلاب، في يناير ومارس لا يترتب عليهما النجاح أو الرسوب، كما اعتبرت الصف الأول الثانوي تجريبيًا لا تضاف درجاته للمجموع التراكمي للمرحلة، ويشترط لانتقال الطالب للصف الثاني الثانوي النجاح في امتحان واحد من امتحانين يعقدان في نهاية العام الدراسي ، كما ينتهي الامتحان التجريبي الأول، يوم الخميس الموافق 24 يناير المقبل، وهو أحد الامتحانين التجريبيين اللذين لا يترتب عليهما النجاح أو الرسوب بهدف تدريب الطلاب على الصياغة الجديدة للأسئلة التي تقيس مهارات الفهم.