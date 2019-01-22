» مجهول يطلق النار على مركز تجاري

22 يناير 2019 - 09:33 ص

أطلق مجهول النار على مركز "أولاندو بارك" التجاري في ضواحي شيكاغو بولاية إلينوي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت الشرطة الأمريكية أن مرتكب الواقعة لا يزال طليقًا ولم يتم القبض عليه حتى الآن، بحسب صحيفة "ميامي هيرالد".

وأوضحت الشرطة أن الواقعة أسفرت عن قتيل يبلغ من العمر 19 عامًا.

وأفادت الشرطة الأمريكية أن القتيل أصيب بالرصاص وتمكن من الهرب قبل أن يسقط خارج متجر لبيع الملابس. وتوفي الرجل في وقت لاحق في المستشفى.

وقال نائب قائد الشرطة جوزيف ميتشل، إن أحد المارة أصيب بجروح في رجليه من جراء الحادث، ووصف إطلاق النار بأنه "حادث معزول".

وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة رجلا يهرب من المركز التجاري، لكن من غير الواضح ما إذا كان يواصل مشياً على الأقدام أو يدخل بالسيارة.

وأوضح ميتشل أن التسجيلات تشير إلى أن مطلق النار كان يعرف الضحية وأنه كان "مستهدفا".