» مقتل 20 مواطنًا فى احتراق حافلة

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الشرطة

مجهول

أولاندو بارك

تسبب احتراق حافلة اصطدمت بصهريج للنفط في مصرع 20 شخصًا علي الأقل وتعرض باقي ركاب الحافلة للإصابة بالحروق.

يأتي ذلك إثر حريق شب في حافلة ركاب اصطدمت مساء اليوم بصهريج للنفط في منطقة لسبيله بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وقالت الشرطة الباكستانية إن الحادث وقع على الطريق السريع في المنطقة والحافلة كانت في طريقها من مدينة كراتشي نحو مدنية بنجكور بإقليم بلوشستان وعلى متنها أكثر من 35 شخصا.

وأضافت أن فرق الإغاثة هرعت إلى موقع الحادث وتم إخماد الحريق ونقل الضحايا إلى المستشفى.


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