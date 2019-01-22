حقيقة احتواء "الثوم" على مواد سامة

22 يناير 2019 - 09:29 ص

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد باحتواء الثوم المتداول بالأسواق على مواد سامة كالرصاص تسبب أضرارًا بالغة على صحة الإنسان، لافتًا إلى أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.

وأكدت عدم وجود أي مواد سامة بالثوم المتداول بالأسواق سواء المستورد أو المحصول المحلي، وأنه صحي وآمن تمامًا ومطابق لكل المواصفات القياسية، مشددةً على وجود رقابة دورية من قبل الوزارة للتأكد من سلامة كل المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية المتداولة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة الذعر بين المواطنين.

وفي سياق متصل في بيان المركز أكدت الوزارة أن هناك رقابة مستمرة ودورية على حركتي الصادرات والواردات وذلك لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها، على كل المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة، موضحة أن كل الواردات تخضع لتحاليل صارمة وفحص دقيق للتأكد من جودتها وسلامتها ومدى مطابقتها للمواصفات المتفق عليها.

وناشدت الوزارة، المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.