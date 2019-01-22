  • الثلاثاء 22 يناير 2019
  • بتوقيت مصر10:20 ص
بحث متقدم
زيت تموينى

"الوزراء" يرد على رفع أسعار الزيت التموينى

ابراهيموفيتش

حقيقة انتقال "إبراهيموفيتش" إلى بيراميدز

حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين

نقيب الفلاحين: "الفول بـ30 جنيها وهناكل تبن"

الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية

الرئيس يفتتح معرض القاهرة للكتاب فى يوبيله الذهبى

داعش

"داعش" يتوعد قوات التحالف فى سوريا

مجلس الوزراء

حقيقة احتواء "الثوم" على مواد سامة

الدولار

تعرف علي أعلى البنوك سعراً للدولار

محمد رمضان

شاهد .. محمد رمضان يسخر من زملائه الفنانين بفيديو جديد

يوسف

أول تعليق لخالد يوسف بعد أزمة "الفيديو الفاضح"

مذيع النشرة

خطأ لا يصدق من مذيع النشرة بالتلفزيون المصري يثير بلبلة

الوزراء يكشف..

حقيقة احتواء "الثوم" على مواد سامة

الحياة السياسية

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

وكالات- حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

تعليق ناري لـ خالد يوسف بشأن زواجه من ياسمين الخطيب

#

أول تصريح لمتهمة التحرش بالقرد

#

اتجاه لتعديل «الخدمة المدنية»

#

انتحار فتاة بمادة سامة في دارالسلام

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد باحتواء الثوم المتداول بالأسواق على مواد سامة كالرصاص تسبب أضرارًا بالغة على صحة الإنسان، لافتًا إلى أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.

وأكدت عدم وجود أي مواد سامة بالثوم المتداول بالأسواق سواء المستورد أو المحصول المحلي، وأنه صحي وآمن تمامًا ومطابق لكل المواصفات القياسية، مشددةً على وجود رقابة دورية من قبل الوزارة للتأكد من سلامة كل المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية المتداولة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة الذعر بين المواطنين.

وفي سياق متصل في بيان المركز أكدت الوزارة أن هناك رقابة مستمرة ودورية على حركتي الصادرات والواردات وذلك لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها، على كل المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة، موضحة أن كل الواردات تخضع لتحاليل صارمة وفحص دقيق للتأكد من جودتها وسلامتها ومدى مطابقتها للمواصفات المتفق عليها.

وناشدت الوزارة، المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمرو خالد والشيخ يعقوب.. جملة اعتراضية 2/2

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

حياتنا.. الرمادية

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» ريهام سعيد: "طلبوا مني 10 آلاف جنيه ورفضت"
» شاهد.. أول تعليق لفنانة شهيرة بعد نجاتها من الموت
» مقتل راقصة شهيرة وتقطيع جسدها إلى أجزاء
» اليوم.. طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون امتحان الفيزياء
» مفاجأة في تفسير العلماء للتحركات الغامضة للنظام الشمسي
» مجهول يطلق النار على مركز تجاري
» مقتل 20 مواطنًا فى احتراق حافلة
» طقس اليوم مائل للبرودة والصغرى تسجل 11 درجة
» نجم الأهلي يتراجع عن الانضمام بـ"بيراميدز"
» كشف غموض مقتل فتاة وتشويه أعضائها التناسلية
» اعترافات صادمة لقاتلة طفلة "أسيوط"

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • ظهر

    12:11 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:26

  • عشاء

    18:56

من الى
أحمد دومة
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة