شاهد .. محمد رمضان يسخر من زملائه الفنانين بفيديو جديد

أحمد عادل شعبان
واصل الفنان محمد رمضان تدويناته المثيرة للجدل ، وذلك عن طريق نشر مقطع فيديو من مسرحية شهيرة للفنان الراحل وحيد سيف يسخر فيه من الوسط الفني.
وظهر "سيف" في الفيديو المنشور عبر صفحة "رمضان" يقول : ""سلام عليكم ايه دا ايه دا ايه المجتمع دا". وعلق رمضان على الفيديو: "رد فعلي لما دخلت الوسط الفني".
وليست هذه السابقة الأول التي يسخر فيها "رمضان" من زملائه ، حيث سبق ونشر أخبارًا عن حصول أعماله الفنية على الأعلى مشاهدة ، وعلق قائلًا: "ولا عزاء للأغبياء".
الفيديو:
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