» مأساة الطفلة "يسر" .. والدها عذبها عارية وقيدها لمدة 20 يوما

22 يناير 2019 - 07:41 ص

أكد منعم أحمد - خال الطفلة "يسر" المعذبة على يد والدها - أن حالتها الصحية لم تستقر حتى الآن ، مشيرًا إلى وجود احتمالات ببتر قدمها خلال الأيام المقبلة حال عدم تحسن الحالة .



وقال في مداخلة مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": "دي بنت صغيرة عندها 13 سنة ومش مستوعبة اللي حصل فيها .. أبوها قيدها بالحبال ورماها في البلكونة في عز البرد وبملابس خفيفة جدا ".



وأضاف: "في مشاكل كبيرة في قدم البنت وأحد الأطباء المصريين في السعودية قال إن علاج حالتها الوحيد في مستشفى بالمقطم وإلا هيتم بتر قدمها".



وكانت قوات الأمن ألقت القبض على والد الطفلة و زوجته بتهمة تعذيب الابنة ، حيث قام الأب بوضع ابنته في البلكونة في عز البرد ودون ملابس تقريبا ، ولما تدخل الجيران في الأمر وتوسطوا لها اضطر لإدخالها المنزل لكنه قيدها لمدة 20 يوما بدعوى تأديبها.



