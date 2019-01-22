خطأ لا يصدق من مذيع النشرة بالتلفزيون المصري يثير بلبلة

22 يناير 2019 - 07:18 ص

تسبب مذيع نشرة الخامسة مساءً بالتلفزيون المصري في حالة من البلبلة بمركز المحلة محافظة الغربية بعد إعلانه فوز أحمد فودة أحمد نصير بمقعد زفتى بدلا من أحمد يحيى عبد السلام الجحش الذي أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوزه بالفعل .



وتدارك التلفزيون المصري هذا الخطأ ولكن في نشرة التاسعة مساءً ، حيث أعلن المذيع أن "الجحش" هو الفائز بالانتخابات التكميلية بدائرة المحلة.



وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أعلنت رسميًا، أمس الإثنين فوز أحمد يحيى الجحش بدائرة زفتى بمحافظة الغربية، بنسبة تصويت بلغت 15.66%، حيث حصل أحمد يحيى عبد السلام يحيى الجحش على 27088 صوتا في مقابل أحمد فودة أحمد نصير الذي حصل على 26126 صوتا، وأن عدد الناخبين المقيدين 346892 ناخبًا، وبلغ عدد الحاضرين للانتخابات في جولة الإعادة بالدائرة، 54351 بنسبة 15.66 %، فيما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 53214 بنسبة 97.9 %، مقابل أصوات باطلة وصلت إلى 1137 صوتًا بنسبة 2.1%.