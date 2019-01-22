ماذا قال "أديب" على قصف إسرائيل مواقع إيران بسوريا؟

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عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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"أديب" يوجه رسالة نارية لـ"البرادعي" لهذا السبب

استنكر الإعلامي عمرو أديب صمت سوريا وإيران وروسيا على العدوان الإسرائيلي، متساءلًا: «لماذا لا ترد سوريا أو إيران على العدوان؟»، مؤكدًا أن «جنود الاحتلال في الجولان المحتل على مسافة قريبة من القوات السورية».
وقال في برنامجه «الحكاية» على «MBC مصر»، مساء الاثنين: «من أيام الرئيس حافظ الأسد لغاية أول البارح يتم ضرب سوريا والعاصمة دمشق من قبل إسرائيل ولا يحدث رد، 20 سنة ولا يحدث رد».
وأضاف: «عمري ما فهمت السبب، ده بينكم (السوريون) وبين القوات الإسرائيلية في الجولان (المحتل) زي ما اللبنانيين بيقولوا (شي فشخة)، يوم ما تضرب الحدود الإسرائيلية إسرائيل كلها هتنام تحت الأرض».
وأشار إلى الهجوم الإسرائيلي على الأهداف الإيرانية في سوريا، متساءلًا: «فين الصورايخ العابرة للحدود، إيران ما بتضربش إسرائيل ليه؟ إضرب والقبة الفولاذية توقعوا بس ورينا أي منظر، ده أنت لو ضربت هاون إسرائيل تقفل بكرة».

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