» انخفاض أسعار هذه السيارات 40% خلال شهور

22 يناير 2019 - 01:20 ص

أكد علاء سبع، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار السيارات مازالت عادلة، لافتا إلى أن المستقبل للسيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة.



وأوضح "السبع"، خلال لقاء في برنامج "اقتصاد وطن" الذى يقدمه الإعلامي شريف زيدان على فضائية "الحدث"، مساء الاثنين، أن أسعار مرسيدس بنز سوف تنخفض بشكل كبير بمستويات تصل إلى 30%.



وتابع: «أسعار السيارات فى مصر ستنخفض في النصف الثاني من 2019 بنسبة 40% بالنسبة للسيارات المجمعة في مصر على أقل تقدير».

