خبير يكشف حقيقة "الفقاعة العقارية" في مصر

22 يناير 2019 - 01:10 ص

أكد المهندس هشام شكري رئيس المجلس التصديري للعقارات، أن الأداء العقاري في 2018 كان "قوي جدًا"، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يسمى بالفقاعة العقارية في مصر.



وأوضح "شكري"، خلال حوار خاص له ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الزيادة السكانية في مصر تبلغ 2.5 مليون نسمة كل عام، مما يتطلب الحاجة الدائمة للعقارات، مؤكدًا أن السوق يحتاج إلى مليون وحدة سكنية كل عام.

