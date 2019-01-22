عقوبات صادمة لمن لا يتلزم بطلاء واجهات العمارات

22 يناير 2019 - 12:40 ص

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، إنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين بشأن عدم الالتزام بدهان وجهات العمارات بلون موحد وفقا للقانون 119، والذي نص بعقوبة الحبس 6 اشهر على الاقل لمن لا يلتزم بهذا البند بجانب فرض غرامات على المخالفين.



وأوضح "قاسم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري افندى" عبر فضائية "القاهرة والناس" ، مساء الاثنين، أنه تقرر حظر توصيل المرافق بالعمارات و المبانى الجديدة حال عدم طلاء واجهات المنازل والغعمارات.

