النيابة تحيل عصابة "الشيكولاتة" للمحاكمة الجنائية

أصدرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، قرارًا بإحالة عصابة سرقة الشيكولاتة للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح بتهمة سرقة علب شيكولاتة من متجر شهير.



كان قسم شرطة القاهرة الجديدة، قد تلقى بلاغا من أمن متجر شهير بمنطقة التجمع الخامس، يفيد باكتشافهم سرقة علب “شيكولاته” من داخل المتجر، وبفحص الكاميرات تبين أن 5 أشخاص وراء السرقة.

كان قسم شرطة القاهرة الجديدة، قد تلقى بلاغا من أمن متجر شهير بمنطقة التجمع الخامس، يفيد باكتشافهم سرقة علب “شيكولاته” من داخل المتجر، وبفحص الكاميرات تبين أن 5 أشخاص وراء السرقة.