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النيابة تحيل عصابة "الشيكولاتة" للمحاكمة الجنائية

قضايا وحوادث

شيكولاته
شيكولاته

المصريون ـ متابعات

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أصدرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، قرارًا بإحالة عصابة سرقة الشيكولاتة للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح بتهمة سرقة علب شيكولاتة من متجر شهير.
كان قسم شرطة القاهرة الجديدة، قد تلقى بلاغا من أمن متجر شهير بمنطقة التجمع الخامس، يفيد باكتشافهم سرقة علب “شيكولاته” من داخل المتجر، وبفحص الكاميرات تبين أن 5 أشخاص وراء السرقة.
في نفس السياق، تبين من التحريات والتحقيقات أن المتهمين، وهم “محمد .م، عاطف .ك، حامد ح، محمود م، تامر .ع” تم ضبطهم من قبل بتهمة سرقة علب “الشيكولاته” وأنهم اعتادوا سرقة المتاجر الشهيرة.

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