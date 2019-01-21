» أستاذ تغذية يكشف سبب منع الصيد بالبحر الأحمر

21 يناير 2019 - 11:40 م

أكد الدكتور عبد العزيز نور، أستاذ تغذية الأسماك بجامعة الإسكندرية، أن قرار الحكومة بمنع الصيد داخل البحر الأحمر هو قرار موسمي مرتبط بتكاثر الأسماك، ويهدف للحفاظ على الثروة السمكية، ويحدث في جميع دول العالم.



وأوضح "نور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أنه مع زيادة عدد الصيادين ووحدات الصيد، والصيد المخالف يتم اصطياد الزريعة، ولانجد أسماك تكبر لنأكلها.

