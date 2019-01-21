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عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على قرار طلاء واجهات المباني

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عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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علق الإعلامي عمرو أديب،على  قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بطلاء مباني "الطوب الأحمر"، قائلا: "القرار خرج من المحلية وبقا إنترناشيونال".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، أنه يؤيد القرار 100%، ولكن يجب أن تحدد الدولة آلية لتنفيذ القرار، معقبا: "إذا أردت أن تطاع آمر بالمستطاع".
وعن العقوبة لمن يخالف القرار، أوضح أنها ليست واضحة، متسائلا: "هنحبس مين، رئيس اتحاد العمارة، ولا صاحب العمارة، ولا رئيس الحي"، مضيفا: "في سكان مش بيدفعوا فلوس الأسانسير.. لازم نعرف اللي مش هيدفع هنعمل فيه إيه".
وتابع "أديب": "ده عمل جبار.. شغلوا شباب، العالم سعيد بينا، وفي كل حتة الكلام عن القاهرة الساحرة".


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