» أمر ملكي بإعفاء رئيس هيئة الطيران في السعودية

21 يناير 2019 - 10:56 م

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيزي، قرارًا ملكيًا بإعفاء عبدالحكيم بن محمد بن سليمان التميمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه.



وجاء الأمر الملكي، بحسب وكالة الأنباء السعودية، على النحو الآتي:



صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:ـ



الرقم: أ / 189

التاريخ: 15 / 5 / 1440هـ

بعون الله تعالى

نحـــــن سلمـــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود

ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديــــة

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.



وبعد الاطلاع على نظام الوزراء، ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .



وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 245 ) بتاريخ 22 / 9 / 1438هـ.



أمرنا بما هو آت:



أولاً: يعفى معالي الأستاذ / عبدالحكيم بن محمد بن سليمان التميمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه.



ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

