البشير يزور قطر الثلاثاء لهذا السبب الهام

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أعلنت الدوحة، الإثنين، أن الرئيس السوداني عمر البشير، سيبدأ زيارة إلى قطر الثلاثاء، يلتقي خلالها أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لبحث تعزيز العلاقات.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، أن الأمير تميم سيستقبل البشير الأربعاء في الديوان الأميري، بالعاصمة الدوحة، دون تفاصيل عن مدة الزيارة.
وأضافت: "سيبحث الأمير والرئيس السوداني العلاقات الأخوية بين البلدين وآفاق تعزيزها، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك".
وتعد الزيارة هي الأولى الخارجية للرئيس السوداني منذ اندلاع احتجاجات ببلاده في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تندد بتدهور الأوضاع المعيشية.
وسبق أن أعلنت الخرطوم، أن أمير قطر، أكد خلال اتصال هاتفي مع البشير، وقوف بلاده مع السودان لتجاوز محنته، جراء الاحتجاجات المنددة بالأوضاع الاقتصادية المتردية وغلاء الأسعار.

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