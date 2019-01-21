«قناة للأزهر بلغات مختلفة».. هل تقضي على الإرهاب؟

21 يناير 2019 - 09:55 م

كشف الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، عن تقدمه باقتراح برغبة لسرعه بث قناة للأزهر بلغات مختلفة؛ لتخاطب جميع دول العالم لإظهار سماحة الإسلام والتأكيد على نشر الفكر الوسطي، خاصة أن العالم بالخارج أصبح يرى الإسلام بصورة خاطئة ودائمًا ما يرتبط بكلمة الإرهاب.

أمين سر لجنة الشئون الدينية، أوضح أن القناة تعتمد على بث برامج دينية تشرح صحيح الدين الإسلامي بواسطة علماء أزهريين وسطيين، يمكنهم إظهار الصورة الصحيحة لإسلام، وأنه يقبل الآخر.

ولفت «حمروش»، في حديث له، إلى أنه لا بد من العمل على تصحيح الصورة المنتشرة بالخارج عن الدين الإسلامي والرد على الإساءات التي يتعرض لها، مؤكدًا أن جميع المؤسسات الدينية عليها التحرك خارجيًا بحملات منظمة، لا سيما أن هناك فراغًا بالخارج لا بد من سده.

ونوه بأن تأثير المؤسسات المعنية في مصر على المراكز الإسلامية في الخارج، ما زال محدودا للغاية، كما أن هناك إشكالية كبرى تتمثل في أن كل مؤسسة من المؤسسات الدينية تعمل بعيدة عن الأخرى عن حقل الدعوة، بعيدًا عن جلوسهم على مائدة واحدة، ووضع ورقة عمل مشتركة من أجل تصويب وتجديد الخطاب الديني.

عصمت زايد، عضو لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان، قال إنه من الضروري إطلاق تلك القناة، خاصة أنه سيتحقق من ورائها مكاسب جمة وعلى رأسها إظهار الصورة الحقيقية للإسلام وأنه دين سمح لا يدعو لعنف أو تطرف كما يزعم البعض.

وخلال حديثه لـ«المصريون»، أضاف «زايد» أن تلك التجربة نفذتها السعودية منذ فترة، حيث أطلقت عدة قنوات تابعة لها لمخاطبة العالم الخارجي، مشيرًا إلى أن التجربة حققت نجاحًا كبيرًا، وبالتالي لا بد من وجود قنوات مصرية تقوم بهذا الدور بجانب قنوات المملكة.

عضو لجنة الإعلام والثقافة، لفت إلى تلك القناة ستسهم في توضيح صورة الإسلام الحقيقية وأنه دين سلام وتعايش، يحث على معاملة الآخرين معاملة حسنة، وأنه لا يحض على العنف والتطرف، مضيفًا أن تحقيق ذلك سيؤكد أن ما تروجه بعض الدول حول الإسلام لا أساس له من الصحة ولا يخرج عنه كونه افتراءات وأكاذيب.

ونوه بأن إطلاق القناة ليس أمرًا هينًا أو سهلًا ولكنه سيمر مجموعة من المراحل حتى ترى تلك القناة النور، معتبرًا أن الجهات المعنية عليها البدء في التجهيزات والاستعداد لذلك.

أما سيد أحمد عيسى، عضو لجنة الإعلام والثقافة، وصف الفكرة بالـ«ممتازة»، مضيفًا أن الدول الإسلامية بحاجة ماسة لمثل هذه القنوات.

وأوضح لـ«المصريون» أن دولا أوروبية كثيرة تربط بين الإسلام والتطرف والعنف، ويساعد على ذلك ما يقوم به المتطرفون والمتشددون ونسب أنفسهم للإسلام والمسلمين، مشيرًا إلى أن تلك القنوات ستوضح المفهوم الحقيقي لدين الإسلام وأن أمثال هؤلاء لا صلة لهم بالإسلام.

وطالب رجال الأزهر الشريف بالاستعداد لهذه المهمة السامية، متابعًا: «هذه القناة مهمة للغاية وإطلاقها أعتقد أنه لن يستغرق وقتًا، وعلى الجهات المختصة سرعة إنهاء الإجراءات».