«عبدالله السعيد» يتسبب في إقالة رئيس منطقة الكرة ببني سويف

21 يناير 2019 - 09:29 م

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، خلال اجتماع اليوم تعيين صلاح بدر، رئيسًا لمنطقة بني سويف، وإقالة الدكتور محمد زين، على خلفية تصريحاته التي أثارت حفيظة أعضاء الاتحاد.

كان الدكتور محمد زين، أصدر، بيانًا إعلاميًا، الجمعة 4 يناير، عقب مبارة الأهلي وبيراميدز، في الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأخير، بهدفين مقابل هدف، وشهدت المباراة تسجيل عبدالله السعيد، لاعب بيراميدز، هدف فوز فريقه، على ناديه السابق، بعد ساعات قليلة من قيده بلجنة شئون اللاعبين باتحاد كرة القدم.

وهّدد رئيس منطقة كرة القدم ببني سويف، بتقديم استقالته، اعتراضًا على ما وصفه بتجاهل اتحاد كرة القدم المصري للمنطقة، في قيد اللاعب عبد الله السعيد، الجمعة، وعدد من اللاعبين الآخرين، منذ بداية فترة الانتقالات الشتوية، بقائمة نادي بيراميدز إف سي، ونُشرت كارنيهات اللاعبين مدونًا بها "منطقة بنى سويف" دون أن يتم إعلام المنطقة أو إخطارها كأنها "شاهد ماشفش حاجة".

وقال رئيس منطقة كرة القدم ببنى سويف، في بيانه، إن المنطقة لا تعلم شيئا عن قيد عبد الله السعيد، أو غيره من اللاعبين بنادي بيراميدز، ولم تستفد المنطقة من مليارات الانتقالات، واصفًا ما يحدث بأنه "استخفاف بمنطقة بنى سويف" مؤكدًا رفضه تمامًا لتلك الوقائع- بحسب البيان.

وتساءل "زين": كيف يكون نادي بيراميدز إف سي، يتبع منطقة كرة القدم ببني سويف، ولا نعلم شيئًا عن قيده، ويتم استخدام اسم بنى سويف وكأنه "خيال مئاتة" فكيف تتصرف لجنة شئون اللاعبين في قيد اللاعبين، دون مراعاة فروع الاتحاد، مؤكدًا أن هذا الأمر مرفوض تمامًا، ونرفض أن يتم استخدام اسم بنى سويف، لتمرير أشياء لا نعلم عنها شيئًا.

وأكد "زين" أنه يرفع الأمر للمستشار هانى عبد الجابر، محافظ بنى سويف، وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة، مهددًا باستقالته حال ثبوت وجود مؤامرة أو استهتار باسم بنى سويف، اعتراضًا منه على تجاهل منطقة بنى سويف، واستخدام اسم المنطقة، دون علمها بأي عملية انتقال للاعبين.

واختتم رئيس منطقة بنى سويف، البيان، موجًها رسالة لاتحاد الكرة، قائلًا: "إذا كان اتحاد الكرة يفعلون كل شيء دون الرجوع للمناطق، لأن كلمة مرور السيستم ملكه فقط، فلا داعى للمناطق، وكفاية عليهم الأندية التي لها أصوات وتمتلك الأموال".

من جانبه، رد مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على إدارة شئون اللاعبين بالاتحاد، على ما بيان، رئيس منطقة كرة القدم ببنى سويف، مؤكدًا أن "استخراج الكارنيهات الخاصة بلاعبي أندية القسم الأول يتم في اتحاد الكرة وليس بالفروع التابعة للاتحاد، لأن خزينة اتحاد الكرة هي التي تحصل المستحقات المتأخرة على هذه الأندية لصالح الاتحاد".

وتابع عبد الغنى: أن هذا الأمر معمول به منذ تفعيل نظام الربط الإلكتروني الموسم قبل الماضي، ولم يستحدث بشكل استثنائى لعبد الله السعيد أو غيره، من اللاعبين.

واجتمع، اليوم، مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، وأتخذ عدة قرارات، من بينها، تعيين صلاح بدر، رئيسًا لمنطقة بني سويف، وإقالة الدكتور محمد زين.