إصابة طفل سقط عليه لوح خشبي داخل مستشفى

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أصيب طفل سقط على رأسه لوح خشب أثناء تشطيب مستشفى بجزيرة شنن التابعة لمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفي مدير أمن الشرقية إخطارًا، من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية يفيد باستقبال مستشفى أبوكبير المركزى الطفل "زياد م.ع" 10 سنوات، مصابًا بكسر في الجمجمة واشتباه بنزيف في المخ، إثر سقوط لوح خشب على رأسه أثناء إجراء أعمال تشطيب بمستشفي.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم تحويل الطفل المصاب لمستشفي الزقازيق الجامعى لتلقي العلاج اللازم، فيما تجمع العشرات من أسرة الطفل المصاب أمام المستشفى عقب علمهم بإصابته.


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