«فيتو برلماني» على فرض رسوم جديدة على «أوبر وكريم»

21 يناير 2019 - 09:03 م

أجمع برلمانيون على عدم جواز فرض رسوم جديدة على رحلات النقل البري بالتطبيقات الذكية «أوبر وكريم» وغيرهما، وسط تأكيدات أن ذلك مخالف للدستور، لا سيما أن هناك لائحة صدرت عن المجلس ونظمت كل هذه المسائل.

وكشفت مصادر مطلعة عن أن الحكومة تعتزم فرض رسوم جديدة بقيمة تتراوح بين 2 و5 جنيهات على كل رحلة تتم عبر تطبيقات النقل الذكي، مثل «أوبر وكريم».

وأكدت المصادر أن اللجنة الوزارية المسؤولة عن إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم النقل البري للركاب المعروف إعلاميًا بقانون «أوبر وكريم»، أضافت بندًا في اللائحة من أجل تحصيل تلك الرسوم الجديدة، بحسب وسائل إعلام محلية.

وبحسب المصادر، فإن «الرسوم قد تتراوح قيمتها بين جنيهين و5 جنيهات على كل رحلة، ومن المتوقع أن يتم تحميل العملاء المستخدمين لخدمات النقل الذكي هذه الرسوم الجديدة».

سامي المشد، عضو مجلس النواب، قال إنه لا يجوز فرض رسوم جديدة على خدمات النقل الذكي، مشيرًا إلى أن القانون حدد تلك المسائل وبالتالي لا يمكن إضافة رسوم جديدة.

وأوضح «المشد»، في تصريحات خاصة لـ«المصريون»، أنه لم يصل حتى الآن للمجلس قانون بهذا الشأن، مؤكدًا أنه لن يتم تمريره حال تقديمه من أي جهة.

فيما رفض النائب محمد عبدالله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المقترح؛ مؤكدًا أن ما تتحدث عنه الحكومة أمر غير قانوني، وليست هناك مادة في قانون تنظيم النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات تنص على فرض رسوم على كل رحلة في النقل الذكي.

وأضاف «زين»، في تصريحات له، أن الهدف من القانون تنظيم عملية النقل وتقنينها، وليس فرض أعباء جديدة على المواطن؛ مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم تصل اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون تنظيم النقل البرى، وأنه «حال وصوله إلى لجنة النقل، سيتم رفضه بشكل نهائي».

من جانبه، أعرب حسن السيد، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، عن رفضه ما أثير عن اعتزام الحكومة فرض رسم بقيمة 2 إلى 5 جنيهات على كل رحلة تتم عبر تطبيقات النقل الذكي، مشيرًا إلى أن المجلس أصدر قانون تنظيم النقل البري للركاب، باستخدام تكنولوجيا المعلومات في نهاية دور الانعقاد الماضي.

وشدد «السيد»، في حديث له، على أن المجلس حال مناقشة القانون فرض الرسوم بما يتوافق مع تشجيع الشباب على العمل في تلك الشركات، واستمرارها، موضحًا أنه لا يجوز فرض رسوم إضافية بخلاف ما نص عليه القانون، حيث أن إضافة بند تحميل تلك التكلفة الإضافية على الركاب في اللائحة التنفيذية لا يجوز.

وكانت الحكومة قررت تشكيل لجنة وزارية من جميع الوزارات المعنية مثل المالية والداخلية والنقل لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

ويهدف القانون الذي أقره مجلس النواب في مايو الماضي، إلى وضع أطر قانونية لعمل شركات النقل الذكي مثل «أوبر وكريم» من خلال إخضاعها لرسوم تراخيص لممارسة النشاط في مصر.

ويلزم القانون الشركات بدفع ما يصل إلى 10 ملايين جنيه للحصول على تراخيص التشغيل لمدة تصل إلى 5 أعوام قابلة للتجديد، على أن تحدد تكلفة الرخصة بناءً على عدد المركبات العاملة مع الشركة.

كما يُلزم القانون الشركات، بعدم تشغيل المركبات دون وضع العلامة الإيضاحية (شعار يوضع على السيارة أثناء عملها)، ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد شكل العلامة، ولونها، ومكانها، وجهة طباعتها، وقيمة التأمين الخاص بها.