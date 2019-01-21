السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل

21 يناير 2019 - 08:55 م

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "إبراهيم.إ" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بترويج المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين عماد الخولى وحسين نظمى، وأمانة سر شريف محمد.

وأسندت النيابة العامة للمتهم "إبراهيم. إ" عاطل، تهمة حيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار، بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة سلاح نارى بدون تصريح، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.