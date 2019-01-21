برشلونة يفقد «ديمبلي» أسبوعين

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يفقد برشلونة الإسباني، عثمان ديمبلي جناح الفريق الكتالوني والمنتخب الفرنسي، لمدة قد تصل إلى أسبوعين، بعد الإصابة التي تعرض لها في الكاحل خلال مواجهة ليجانيس في الدوري، مساء الأحد.

وأكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها ديمبلي أنه يعاني من إصابة في الكاحل الأيسر، وسيغيب الفرنسي الدولي لمدة قد تصل إلى أسبوعين.

ويغيب الفرنسي ديمبلي، الذي أصبح لاعبا أساسياً في تشكيلة البارسا مؤخراً بعد تألقه، عن ربع نهائي الكأس أمام إشبيلية ومباراتي جيرونا وفالنسيا في الليجا.

وكان الفرنسي ديمبلي البالغ من العمر 21 عاماً، قد أحرز 8 أهداف في الدوري الإسباني، و13 هدفاً في المجمل هذا الموسم.

ويحتل فريق برشلونة المركز الأول في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الاسباني برصيد 46 نقطة بعد خوض 20 مباراة.

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