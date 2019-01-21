«الخارجية» تكشف تفاصيل اتصال «شكري» و«لافروف»

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محمد فضل- متابعات

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روسيا

وزير الخارجية

لافروف

سامح شكري

ناقش وزير الخارجية سامح شكري خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها الأزمة السورية، والقضية الفلسطينية، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ في بيان اليوم الاثنين، إن الوزيرين تباحثا حول مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها الأزمة السورية، وسبل الدفع بالحل السياسي لكسر الجمود الحالي للأزمة بما يضمن الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة السورية.

وأضاف البيان "الاتصال تناول أيضا آخر تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد الوزيران على مواصلة دعم المساعي الرامية إلى تحقيق السلام الشامل والعادل القائم على حل دولتين، وذلك باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها".

وقال حافظ "شكري ولافروف تناولا مسار العلاقات الثنائية وأهمية مواصلة الدفع قدما بالتعاون القائم بين البلدين في كافة الأصعدة خلال المرحلة المقبلة".

جدير بالذكر أنه قد جرى تفعيل الحوار الاستراتيجي بين مصر وروسيا بصيغة (2+2) عام 2013، لتصبح مصر سادس دولة ترتبط معها روسيا بمثل هذا الإطار من المباحثات الاستراتيجية على مستوى وزيري الخارجية والدفاع بعد الولايات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، واليابان.


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