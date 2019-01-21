زواج الأميرة فوزية.. زفاف متواضع وسط احتفالات إسلامية

21 يناير 2019 - 08:24 م

نشر ملك مصر السابق أحمد فؤاد تفاصيل زفاف نجلته الأميرة فوزية لطيفة، والذي اتسم بالتواضع مكتفيًا بعقد الزواج المدني واحتفالية دينية إسلامية.

وقال الملك أحمد فؤاد، في بيان نشره عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"، إن بعد 80 عامًا من زفاف الأميرة فوزية ابنة الملك فؤاد الأول تم زفاف الأميرة فوزية ابنة الملك فؤاد، وجمع بيت الاحتفاليتين تشابهات بعضها قدرية، تعكس تقاليد الأسرة من ناحية وتناقضات تعكس اختلاف الزمان من ناحية أخرى، فكما تزوجت الأميرة الكبرى من أمير أجنبي (ولي عهد إيران الأمير محمد بهلوي) تزوجت الأميرة الصغرى من أجنبي اختارته ليكون أمير قلبها (مهندس الإلكترونيات الفرنسي سيل?ان رينودو.

أضاف الملك السابق في بيانه: "امتدت الاحتفالات بزفاف الأميرة الكبرى لأسابيع طويلة على أرض مصر وإيران لتعكس عظمة وفخامة العصر لتختتم في إيران امتدت أيضًا احتفاليات زفاف الأميرة الصغرى لشهور عديدة بحكم ظروف العروسين وطبيعة إجراءات الزواج في المجتمع الغربي القانونية والمدنية الرسمية لتُختتم في منزل والدها في الريف السويسري باحتفالية دينية إسلامية سنّية بإشراف الشيخ دليل بو بكر عميد مسجد باريس الكبير والشيخ جلول بوزيدي إمام المسجد، اللذان حضرا خصيصاً من فرنسا لعقد القران الإسلامي التقليدي".

بعيدًا عن أسطورية الحدث الذي أجرى في عام 1939 تميّز حدث 2019 الختامي للزفاف بالخصوصية وبالبساطة الشديدة ولَم يحضره إلاّ المقربين جدًا من الأهل والأصدقاء فلم يتجاوز عددهم الستون.

وذكر الملك السابق في البيان أن حفل زفاف نجلته اقتصر على المقربين من العائلة وبالخصوصية والبساطة الشديدة منوهًا إلى أن عدد المدعوين لم يتجاوز 60 مدعوًا، على رأسهم الملك فؤاد الثاني وولي عهده الأمير محمد علي وحرمه الأميرة نوال ظاهر شاه والأمير فخر الدين والأمير حسين طوسون وحرمه الأميرة منيرة طوسون والأميرة ملك بير طوسون وياسمين شعراوي ابنة الأميرة فريال فاروق وزوجها على شعراوي باشا وساشا أورلوف ابن الأميرة فادية فاروق وأولاده وحسين فخري حفيد الأميرة شويكار وحرمه شريفة رشاد والأميرة فاطيمة أميرة أفغانستان ووالدة الأميرة نوال والدكتور زلماي رسول سكرتير ملك الأفغان السابق ظاهر شاه ووزير الخارجية السابق والأمير حارس شهاب صديق طفولة جلالة الملك وأسرة العريس والداه چان رينودو وحرمه إيديت رينودو واخته ستيفاني رينودو ومن الجالية المصرية بسويسرا حضر يوسف مقار باشا ورشيد تيمور وحرمه مارتين تيمور.

ومن السفراء والدبلوماسيين والسياسيين حضر عددًا منهم بصفتهم الشخصية لا الرسمية، كما حضر الرئيس الفخري لاتحاد المحاميين المحامي والمستشار في القانون الدولي د. انطوان خيرالله والمستشار القانوني للملك سيرچ جانيشو وبعض من صديقات الأميرة من فرنسا وإيطاليا.

ومن مصر حضر أصدقاء الأسرة راوية منصور والدكتور إيهاب يوسف وحرمه داليا يوسف عضوة الپرلمان المصري والمؤرخ الدكتور ماجد فرج باشا المتحدث الرسمي باسم الملك فؤاد الثاني.