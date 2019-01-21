» الاتحاد والنصر يتأهلان لدور الـ8 بكأس خادم الحرمين

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المصريون

اتحاد جدة

النصر

تأهل النصر السعودي إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على الفيحاء بستة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، على ملعب «مدينة المجمعة الرياضية»، ضمن منافسات ثمن النهائي.

سجل سداسية فريق النصر فى شباك فريق الفيحاء المهاجم المغربى عبد الرزاق حمد الله أحرز أربعة أهداف "سوبر هاتريك"، جوليانو فيكتور وفهد محمد، فى الدقائق 52، 56، 59، 72، 81 و 86 من زمن المباراة.

كما وصل فريق اتحاد جدة إلى دور الثمانية أيضا بفوزه على فريق التقدم بثلاثية نظيفة سجلها عبد الله العمار فى الدقيقة الثانية وهدفين لروماريو ريكاردو فى الدقائق 35 و42 من عمر المباراة.


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