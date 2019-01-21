معرض الكتاب أهم حدث في مصر خلال عام 2019

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معرض الكتاب

وزيرة الثقافة

ايناس عبدالدايم

أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أن افتتاح الدورة الـ 50 لمعرض الكتاب بمثابة نقلة نوعية، حيث يعتبر أهم حدث ثقافي في مصر خلال عام 2019.

 وأضافت "عبد الدايم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الاثنين، أن الاحتفال باليوبيل الذهبي لمعرض الكتاب شئ عظيم  مشرف لجميع المصريين.

وأوضحت "عبد الدايم"، أنه تم تخصيص مساحة كبيرة في معرض الكتاب لهذا العام للأطفال ولذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أنهم تغلبوا على مشاكل نقل الزائرين لمعرض الكتاب بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة، من خلال توفير 70 خط أتوبيس.

وناشدت "عبد الدايم"، المصريين بعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة، قائلة :" لدينا عرس ثقافي يجب أن نفتخر به ، مفيش داعي لترديد شائعات غير صحيحة، مينفعش الكلام ده مع دولة بحجم مصر".


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