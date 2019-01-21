إحباط محاولة تهريب هيروين وحشيش وماريجوانا

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أحبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات محاولة تهريب كمية من مخدر الهيروين والماريجوانا والحشيش وعدد من الأقراص المخدرة إلى داخل البلاد .

وأكدت التحريات اعتزام المتهم بدر. ب يحمل جنسية إحدى الدول العربية، تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى داخل البلاد عبر ميناء الغردقة الجوى.

وبتقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى والأمن العام والإدارة العامة لأمن الموانئ والسلطات الجمركية بميناء الغردقة الجوى، تم ضبط المذكور حال وصوله البلاد قادمًا من إحدى الدول الأجنبية، وبتفتيش أمتعته تم ضبط الآتى: قالب لمخدر الهيروين وزن ( 1,035 كيلو جرام )، و 1044 قرص لعقار الإكستاسى المخدر، 13 لفافة لمخدر الماريجوانا وزنت 370 جرام ، و 13 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 170 جراما ، و10 أنابيب اختبار تستخدم لتعاطي مخدر الكوكايين، ومبالغ مالية، وجهاز لاب توب، و 2 هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة وجلبها للبلاد بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


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