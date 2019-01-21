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السيسي يهنئ رئيس الكونغو الجديد بمناسبة انتخابه

الحياة السياسية

الرئيس السيسي
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حسن علام- متابعات

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى فيلكس تشيسيكيدي بمناسبة انتخابه رئيسًا لجمهورية الكونغو الديمقراطية، وللثقة التي منحها إياه الشعب الكونغولي الشقيق، والتي تعكس إيمانهم في قدراته القيادية ورؤيته الثاقبة لتحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار للكونغو الديمقراطية.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي حرص على مواصلة تعزيز علاقات الأخوة بين مصر والكونغو الديمقراطية وترسيخ قواعدها، لا سيما من خلال التعاون مع الرئيس تشيسيكيدي، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، ويضمن للشعبين الشقيقين المزيد من الخير والنماء والتقدم.

وأضاف راضي أن الرئيس السيسي تمنى لتشيسيكيدي كل التوفيق في قيادة الكونغو الديمقراطية نحو مستقبل مشرق، معرباً عن تطلعه للقائه في أقرب فرصة للاستمرار في تطوير روابط الشراكة المتميزة التي تجمع البلدين.


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