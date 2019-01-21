برلماني يطالب الدولة بالتصدي لمافيا الأسعار

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مجلس النواب

وزير التموين

سليمان العميري

تقدم النائب سليمان العميري، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، ببيان عاجل لوزير التموين الدكتور علي مصيلحي، بسبب ارتفاع الأسعار والاحتكار وتباين سعر السلعة الواحدة في نفس المنطقة، وغياب الحملات المفاجئة على الأسواق والمحال لإعادة ضبط المنظومة مرة أخرى.

وقال العميرى في بيان صحفي له اليوم، إن منظومة ضبط الأسعار تتطلب تضافر جهود كافة المؤسسات في الدولة بما فيها منظمات المجتمع المدني، لافتًا إلى أن رئيس الجمهورية حريص على مصلحة المواطنين وخاصة الفئات الأكثر احتياجا وبسبب جشع بعض التجار واحتكار السلع يضيع هذه الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة في ملف الحماية الاجتماعية.

وأشار نائب مطروح ، أن ضبط الأسعار يعد أمن قومي، مقترحا عودة التسعيرة الجبرية وتشديد الرقابة على الأسواق وإنشاء مزيد من مراكز بيع السلع الأساسية واللحوم في كافة المحافظات وتعميم فكرة الباركود على السلع الأساسية وتوعية المواطنين بأسعار المنتجات والإبلاغ عن الأسعار المبالغ فيها.


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