جمعة: "مفيش حد اشتغل للبلد وخسر"

21 يناير 2019 - 07:59 م

حث الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشباب على ضرورة العمل لصالح الوطن، مؤكدًا أن من لا خير فيه لبلده فلا خير فيه لنفسه.

وقال "جمعة"، خلال فعاليات المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالأوقاف "مفيش حد في العالم اشتغل لصالح بلده وخسر، ومفيش حد في العالم اشتغل ضد بلده وكسب".

وشارك في المؤتمر نحو 150 مشاركا من أكثر من 40 دولة، منهم 13 وزيرا للأوقاف والشئون الإسلامية، إضافة إلى مفتين ورؤساء مجالس ومنظمات إسلامية وعلماء ومفكرين وأساتذة جامعات من عدة دول يناقشون 50 بحثا حول سبعة محاور للمؤتمر.

وشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ومحمود الشريف وكيل أول مجلس النواب، نقيب الأشراف والدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والدكتور أحمد عجيبة الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، والدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء، وبعض أعضاء مجلس النواب وممثلون لبعض المنظمات الإسلامية ورموز سياسية وعلماء الأوقاف والأزهر وسفراء بعض الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة.