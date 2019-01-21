  • الإثنين 21 يناير 2019
  • بتوقيت مصر08:30 م
بحث متقدم
زفاف الأميرة فوزية لطيفة

زواج الأميرة فوزية.. زفاف متواضع وسط احتفالات إسلامية

وزيرة الثقافة

معرض الكتاب أهم حدث في مصر خلال عام 2019

محمد صلاح

مفاجأة.. «صلاح» مهدد بالإيقاف في الدوري الإنجليزي

الأمن في نزلة السمان

تفاصيل اشتباكات الأمن وأهالي نزلة السمان

أحمد منصور

مذكرة رسمية.. مذيع «الجزيرة» مطلوب أمام القضاء المغربي

ولي العهد محمد بن سلمان

دعوة إسرائيلية لـ"بن سلمان" لزيارة تل أبيب

منى فاروق

أول تعليق لـ«منى فاروق» بعد فضيحة الفيديو الإباحي

إسرائيل

وثائق سرية: إسرائيل كانت تستعد لضرب مصر بـ«النووي»

الأرصاد

«الأرصاد»: الحرارة ترتفع 6 درجات الأيام المقبلة

ملعب الاسماعيلية

رسميًا.. استبعاد ملعب الاسماعيلية من أمم أفريقيا

جمعة: "مفيش حد اشتغل للبلد وخسر"

الحياة السياسية

مختار جمعة
مختار جمعة

وكالات

أخبار متعلقة
#

مجاهد: فرنسا تحتاج رئيسا مثل "السيسي"

#

عزمي مجاهد: فرنسا في حاجة لرئيس مثل "السيسي"

#

«إبراهيم عيسي» لإمام مسجد الجمعة: «اخرس»

#

مشادة كلامية بين وائل جمعة ومحلل «bein sports»

مجلس النواب

وزير التموين

سليمان العميري

حث الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشباب على ضرورة العمل لصالح الوطن، مؤكدًا أن من لا خير فيه لبلده فلا خير فيه لنفسه.

وقال "جمعة"، خلال فعاليات المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالأوقاف "مفيش حد في العالم اشتغل لصالح بلده وخسر، ومفيش حد في العالم اشتغل ضد بلده وكسب".

وشارك في المؤتمر نحو 150 مشاركا من أكثر من 40 دولة، منهم 13 وزيرا للأوقاف والشئون الإسلامية، إضافة إلى مفتين ورؤساء مجالس ومنظمات إسلامية وعلماء ومفكرين وأساتذة جامعات من عدة دول يناقشون 50 بحثا حول سبعة محاور للمؤتمر.

وشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ومحمود الشريف وكيل أول مجلس النواب، نقيب الأشراف والدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والدكتور أحمد عجيبة الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، والدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء، وبعض أعضاء مجلس النواب وممثلون لبعض المنظمات الإسلامية ورموز سياسية وعلماء الأوقاف والأزهر وسفراء بعض الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمرو خالد والشيخ يعقوب.. جملة اعتراضية 2/2

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

صورة شعب وهيبة دولة

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الاتحاد والنصر يتأهلان لدور الـ8 بكأس خادم الحرمين
» بث مباشر.. مباراة الإمارات وقيرغيزستان
» بغرض حربي.. إسرائيل تفتتح مطارًا دوليًا في الصحراء
» حقيقة انتقال عمرو وردة إلى بيراميدز
» الفتح السعودي يطلب التعاقد مع مدافع الأهلي
» نص رسالة نابليون للمصريين: أشهد أن لا إله إلا الله
» كأس آسيا.. أستراليا تتأهل إلى دور الـ8 بكأس آسيا
» بالفيديو.. الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على أسرى فلسطينيين
» مهاجم ليفربول يشكر محمد صلاح
» أردوغان يحمل ملفات شائكة إلى موسكو
» اتفاق "قطري ـ أوروبي" لمواجهة المقاطعة

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:25

  • عشاء

    18:55

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي