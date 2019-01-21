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حقيقة انتقال عمرو وردة إلى بيراميدز

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عمرو وردة
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نفى عمرو وردة، صانع ألعاب فريق باوك اليوناني والمنتخب الوطني، عودته للدوري المصري م خلال بوابة فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكانت تقارير صحفية يونانية زعمت في وقت سابق أن نادي بيراميدز دخل في مفاوضات مع عمرو وردة من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ورد عمرو وردة على أحد مشجعيه عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر" بعدما  كتب الأخير في تغريدة، "عمرو وردة شكله رايح بيراميدز"، ليرد اللاعب قائلا، "والله NO EGYPT " وهو ما يحسم موقفه من عدم الانتقال إلى بيراميدز أو العودة للأهلي أيضًا.

ودخل عمرو وردة لاعب منتخب مصر ونادى باوك اليونانى دائرة اهتمامات العديد من الأندية التركية فى ظل القدرات الفنية الفائقة التى يمتلكها اللاعب والذى وصفته الصحافة التركية بـ"ميسي الجديد".


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