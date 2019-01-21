» بغرض حربي.. إسرائيل تفتتح مطارًا دوليًا في الصحراء

21 يناير 2019 - 07:44 م

افتتحت إسرائيل مطارا دوليا جديدا خارج منتجع إيلات على البحر الأحمر يوم الاثنين بهدف تعزيز السياحة الأوروبية في فصل الشتاء وتوفير بديل لمطارها الرئيسي في تل أبيب في أوقات الصراع.

ومطار إيلان وعساف رامون الجديد متاخم لحدود الأردن على بعد 19 كيلومترا شمالي إيلات وتكلف تشييده 500 مليون دولار. وسيحل المطار محل مطار بلدية المدينة الصغير وكذلك قاعدة عوفدا الجوية التي تقلع منها أيضا رحلات مدنية.

وسُمي المطار الجديد بهذا الاسم تيمنا بإيلان رامون أول رائد فضاء إسرائيلي قتل في حادث تحطم لمكوك فضاء عام 2003 وابنه الأكبر عساف الذي لقي حتفه أيضا في حادث طائرة عسكرية عام 2009. والمطار ذو المدرج الواحد قادر على استقبال طائرات كبيرة الحجم وتبلغ طاقته الاستيعابية 2.5 مليون مسافر سنويا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء حفل افتتاح المطار "الطائرات ستأتي إلى هنا من الجنوب ومن الشرق ومن الشمال. هذا تغيير كبير فيما يتعلق بقدرة إسرائيل على استقبال الزوار وكذلك بمكانتها الدولية".

ومطار رامون مصمم لاستقبال أي طائرات يتم تغيير مسارها من مطار بن جوريون القريب من تل أبيب. وهذا أحد الدروس المستفادة من حرب غزة عام 2014 عندما اضطرت شركات أجنبية لتأجيل رحلاتها لبعض الوقت بسبب إطلاق نشطاء فلسطينيين لصواريخ. وتخشى إسرائيل كذلك من احتمال استهداف جماعة حزب الله اللبنانية لمطار بن جوريون.

وقال نتنياهو إن المطار الجديد "سيمنحنا قدرات إضافية واستراتيجية مهمة سواء في الأوقات العادية أو بقدر ما نحتاج في أوقات الطوارئ".

ويبعد المطار بمسافة 200 كيلومتر عن غزة و370 كيلومترا عن لبنان وهو في مأمن من هجمات الإسلاميين المتشددين في سيناء وحوله سياج أمني يوصف بأنه للوقاية من الهجمات باستخدام الصواريخ المحمولة على الكتف من الأردن.