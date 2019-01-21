مفاجأة.. «صلاح» مهدد بالإيقاف في الدوري الإنجليزي

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كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، اليوم، الإثنين، أن محمد صلاح، جناح فريق ليفربول والمنتخب الوطني، مهددًا بالإيقاف من قبل الاتحاد الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن «صلاح»، اُتّهم عدّة مرات بالغوص داخل منطقة الجزاء من أجل التحايل على الحكّام للحصول على ركلات جزاء، آخرها ضد كريستال بالاس بالمباراة، التي انتهت بفوز الريدز بنتيجة (4ـ 3).

وأضافت الصحيفة أن «صلاح»، كان بطلاً خلال الفترة الأخيرة، في العديد من القرارات المثيرة للجدل، مشيرة إلى أنّه إذا استمر في الغوص داخل المنطقة، فإنّه يُخاطر بالتعرض للإيقاف لمدة مباراتين من قبل الاتحاد الإنجليزي.

يذكر أن محمد صلاح قاد فريقه للفوز على كريستال بالاس، وتمكن من اعتلاء صدارة هدافي البريميرليج.


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