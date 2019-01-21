التوصل إلى صاحب السيارة المتروكة بجوار محطة كهرباء بنها

21 يناير 2019 - 07:17 م

توصلت أجهزة الأمن في القليوبية إلى صاحب السيارة التي عثر عليها بجوار محطة كهرباء بنها، حيث تبين أنها لطالبة في كلية الطب تعطلت بها السيارة فجأة على طريق (بنها- المنصورة) نتيجة سخونة السيارة فقامت بتركها وتوجهت لإحضار ميكانيكي لإصلاحها.

واشتبهت الحراسة الموجودة بشركة الكهرباء في السيارة نتيجة وقوفها فترة طويلة وانبعاث أدخنة منها، وبفحص السيارة تم العثور بها على جسم غريب الشكل في الكرسى الموجود بجوار مقعد قائد السيارة، وتم على الفور إخطار أجهزة الأمن التي حضرت على الفور بصحبة خبراء المفرقعات وتم التحفظ على الجسم الغريب حيث تبين أنه بعد التعامل معه أنها علبة مناديل خشبية.

كان اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، تلقى إخطارا بقيام أحد الأشخاص بترك سيارة ملاكي بجوار محطة كهرباء بنها على الرياح التوفيقى بطريق (بنها- المنصورة) وبفحصها تبين وجود جسم غريب بها يشتبه في كونه عبوة هيكلية.

وانتقل على الفور العميد يحيى راضي، رئيس مباحث القليوبية، وخبراء المفرقعات والإطفاء وتبين أن السيارة موجودة بجوار سور المحطة وتم سحبها إلى جانب الرياح التوفيقى وقطع الطريق في الاتجاهين لمنع مرور السيارات.