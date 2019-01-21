» الفتح السعودي يطلب التعاقد مع مدافع الأهلي

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طلب مسئولو الفتح السعودي التعاقد مع المالي ساليف كوليبالي، مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان الأهلي قد قام برفع اسم المدافع المالي من قائمته بسبب وجود 4 لاعبين أجانب، بعد ضم الأنجولي جيرالدوا دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي.

وقام النادي السعودي الذي ينافس في الدوري السعودي للمحترفين بإرسال عرض إلى الأهلي بقيمة 100 ألف دولار لضم كوليبالي.

الجدير بالذكر أن كوليبالي كان قريبا من الانتقال لصفوف الشرطة العراقي لكن الصفقة تعطلت.


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