  • الإثنين 21 يناير 2019
  • بتوقيت مصر08:28 م
بحث متقدم
زفاف الأميرة فوزية لطيفة

زواج الأميرة فوزية.. زفاف متواضع وسط احتفالات إسلامية

وزيرة الثقافة

معرض الكتاب أهم حدث في مصر خلال عام 2019

محمد صلاح

مفاجأة.. «صلاح» مهدد بالإيقاف في الدوري الإنجليزي

الأمن في نزلة السمان

تفاصيل اشتباكات الأمن وأهالي نزلة السمان

أحمد منصور

مذكرة رسمية.. مذيع «الجزيرة» مطلوب أمام القضاء المغربي

ولي العهد محمد بن سلمان

دعوة إسرائيلية لـ"بن سلمان" لزيارة تل أبيب

منى فاروق

أول تعليق لـ«منى فاروق» بعد فضيحة الفيديو الإباحي

إسرائيل

وثائق سرية: إسرائيل كانت تستعد لضرب مصر بـ«النووي»

الأرصاد

«الأرصاد»: الحرارة ترتفع 6 درجات الأيام المقبلة

ملعب الاسماعيلية

رسميًا.. استبعاد ملعب الاسماعيلية من أمم أفريقيا

مُعلمة تتهم طالبا بسحلها بعد الامتحان

قضايا وحوادث

التحقيق في بلاغ يتهم معلمة بفقء عين طالبة بالإسكندرية
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

شاهد.. أيتن عامر تفقد وزنها وتوجه رسالة للجمهور

#

فنانة شهيرة تنهار في البكاء على الهواء لأغرب سبب ممكن

#

بعد أسبوعين من الزفاف.. تتهم زوجها بالسرقة والزواج عليها

فنزويلا

انقلاب

اتهمت معلمة بالمدرسة الثانوية التجارية المشتركة بكفر الشيخ أحد الطلاب بسحلها بعد الانتهاء من الامتحان أثناء الخروج من اللجنة، لقيامها بنزع «كرباج حديدي» (خشبه صغيرة ملفوفه ببلاستر وبها جزء حديدي) كان بحوزته ويحتفظ به بين طيات ملابسه ويهدد به أحد زملائه في اللجنة، حيث سبق وأن تشاجرا قبل ذلك بيوم.

وبعد الانتهاء من الامتحان غافل الطالب المعلمة ونزع منها الكرباج بالقوة من يديها، وقام بجرها عقب سقوطها على الأرض، فأصيبت بكدمات بوجهها ويديها، وكادت أن تسقط من الطابق الثالث بالمدرسة، فيما فر الطالب هاربا، وقامت المعلمة بتحرير محضر شرطه بالواقعة.

وتمكنت مديرية أمن كفر الشيخ، بإشراف اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، من إلقاء القبض على الطالب، بعد التحري عن الواقعة والتبين من صحتها.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنها فور علمها بالواقعة، اتخذت الإجراءات الادارية والقانونية حيالها، وتم إخطار الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ، الذي وجه بتوقيع أقصي عقاب على الطالب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمرو خالد والشيخ يعقوب.. جملة اعتراضية 2/2

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

صورة شعب وهيبة دولة

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الاتحاد والنصر يتأهلان لدور الـ8 بكأس خادم الحرمين
» بث مباشر.. مباراة الإمارات وقيرغيزستان
» بغرض حربي.. إسرائيل تفتتح مطارًا دوليًا في الصحراء
» حقيقة انتقال عمرو وردة إلى بيراميدز
» الفتح السعودي يطلب التعاقد مع مدافع الأهلي
» نص رسالة نابليون للمصريين: أشهد أن لا إله إلا الله
» كأس آسيا.. أستراليا تتأهل إلى دور الـ8 بكأس آسيا
» بالفيديو.. الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على أسرى فلسطينيين
» مهاجم ليفربول يشكر محمد صلاح
» أردوغان يحمل ملفات شائكة إلى موسكو
» اتفاق "قطري ـ أوروبي" لمواجهة المقاطعة

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:25

  • عشاء

    18:55

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي