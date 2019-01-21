مُعلمة تتهم طالبا بسحلها بعد الامتحان

21 يناير 2019 - 07:13 م

اتهمت معلمة بالمدرسة الثانوية التجارية المشتركة بكفر الشيخ أحد الطلاب بسحلها بعد الانتهاء من الامتحان أثناء الخروج من اللجنة، لقيامها بنزع «كرباج حديدي» (خشبه صغيرة ملفوفه ببلاستر وبها جزء حديدي) كان بحوزته ويحتفظ به بين طيات ملابسه ويهدد به أحد زملائه في اللجنة، حيث سبق وأن تشاجرا قبل ذلك بيوم.

وبعد الانتهاء من الامتحان غافل الطالب المعلمة ونزع منها الكرباج بالقوة من يديها، وقام بجرها عقب سقوطها على الأرض، فأصيبت بكدمات بوجهها ويديها، وكادت أن تسقط من الطابق الثالث بالمدرسة، فيما فر الطالب هاربا، وقامت المعلمة بتحرير محضر شرطه بالواقعة.

وتمكنت مديرية أمن كفر الشيخ، بإشراف اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، من إلقاء القبض على الطالب، بعد التحري عن الواقعة والتبين من صحتها.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنها فور علمها بالواقعة، اتخذت الإجراءات الادارية والقانونية حيالها، وتم إخطار الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ، الذي وجه بتوقيع أقصي عقاب على الطالب.