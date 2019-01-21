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الإعدام لربة منزل وعشيق ابنتها

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انقلاب

قضت محكمة جنايات دمنهور، بإعدام ربة منزل وعشيق نجلتها لقتلهما الزوج، كما قضت بالحكم على نجلتها (ابنة المجنى عليه)، بالحبس 15عاما باعتبارها شريك أساسى في الجريمة، إلا أنها اصغر من السن القانونى باربعة أيام، بما يستوجب معاملتها معاملة الحدث.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسام النجار، وعضوية المستشارين مصطفى على خلف، وأشرف عبدالرحمن عبدالعال، وسكرتارية سامي الجمل، اليوم الإثنين.

وترجع أحداث القضية إلى تلقى مأمور مركز شرطة إيتاى البارود إخطارا من المستشفى العام، بوصول «ق .ز» 54 سنة، أمين شركة، جثة هامدة، ومصاب بجروح متعددة بالرأس، واشتباه نزيف بالمخ، وكسر بعظام الجمجمة، ونزيف بالأنف والأذن اليمنى.

وقرر نجل المتوفى بخروج والده من المنزل في طريقه لجهة عمله، وأبلغه بعض الأهالى بوجوده مصابا بالطريق فى مدخل القرية.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد هندى، مدير المباحث، وتوصلت التحريات إلى أن مرتكبى الواقعة هم: «ب .م» 34 سنة، سائق توكتوك، عشيق ابنة المجنى عليه، و«ص .ز» 44 سنة، ربة منزل، زوجة المجنى عليه، و«ف .ق» 18 سنة، نجلة المتهمة الثانية والمجنى عليه، وأن المجنى عليه علم بوجود علاقة غبر شرعية بين المتهم الاول وابنته، فعقد المتهمون العزم وبيتوا النية على التخلص منه، بعدة محاولات باءت بالفشل، حتى قتلوه فى مدخل القرية.

تم ضبط جميع المتهمين، واعترفوا بارتكابهم الواقعة، لوجود علاقة غير شرعية بين المتهم الأول والمتهمة الثالثة، بعلم والدتها، المتهمة الثانية، وأنهم فى تاريخ الواقعة أعد المتهم الأول عصا، وأعدت الثالثة عتلة حديدية، وتربصا له بمدخل القرية، بتحريض من المتهمة الثانية أثناء توجهه لعمله، وقاما بالتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته التي أودت بحياته، وأضاف الأول بتخلصه من الأدوات المستخدمة بإلقائها فى إحدى المجارى المائية.


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