» كأس آسيا.. أستراليا تتأهل إلى دور الـ8 بكأس آسيا

21 يناير 2019 - 07:07 م

حجز منتخب أستراليا مقعدًا له في الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم آسيا 2019، بعد الفوز على المنتخب الأوزبكستاني بركلات الترجيح 4-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن منافسات دور الـ16.

وسيطر التعادل السلبي على مجريات المباراة في الوقتين الأصلي والإضافي، ليلجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح من أجل حسم النتيجة.

وفي ركلات الترجيح سجل منتخب أستراليا أربع محاولات ناجحة من أصل خمسة، في حين سجل منتخب أوزبكستان محاولتين ناجحتين فقط، وتصدى الحارس الأسترالي مات رايان لركلتين ترجيحيتين.

وتأهل منتخب أستراليا ليتقابل في ربع النهائي، مع الفائز من لقاء الإمارات وقرغيزستان الذي يقام يوم الاثنين أيضاً. وكان منتخب أستراليا حصل في الدور الأول على المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، حيث خسر أمام الأردن 0-1 ثم فاز على فلسطين 3-0 وعلى سوريا 3-2.

في المقابل حصل المنتخب الأوزبكي على المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، حيث فاز على عمان 2-1 وعلى تركمانستان 4-0 ثم خسر أمام اليابان 1-2.