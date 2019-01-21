مذكرة رسمية.. مذيع «الجزيرة» مطلوب أمام القضاء المغربي

21 يناير 2019 - 07:03 م

فتحت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط في المغرب، مذكرة بحث بحق الصحفي المصري أحمد منصور.

وأكدت مصادر قضائية، لجريدة هسبريس الإلكترونية المغربية، أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط وضع مذكرة بحث في حق الصحفي المذكور، بسبب تخلفه عن حضور جلسات في القضية المرفوعة ضده من طرف إحدى المواطنات المغربيات المحسوبة على حزب العدالة والتنمية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الصحفي منصور لم يحضر أي جلسة بالمحكمة المذكورة؛ ما دفع إلى إصدار مذكرة في حقه، خاصة أن الإعلامي المصري لم يقم بتوثيق الزواج مع المشتكية.

وتفجرت هذه القضية سنة 2015، حيث تقدم أحمد منصور في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية بطلب يد المشتكية التي تشتغل بمديرية الضرائب من أجل الزواج بها.

واشترط الصحفي المذكور، حسب المشتكية، بأن يتم الزواج بشكل سري، حيث قضيا شهر العسل في باريس واسطنبول، حسبما تم تداوله إعلاميا في وقت سابق، قبل أن تكتشف أنها وقعت ضحية نصب من طرف المشتكى عليه، الذي سبق له القيام بمثل هذا الزواج لأكثر من مرة.

ويعد أحمد منصور مذيع، وصحفي، ومنتج مصري يعمل في قناة الجزيرة الفضائية، ومنتم لجماعة الإخوان المسلمين، حيث يحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية.

وما زال منصور يواجه تهما في مصر ذات طبيعة جنائية، من بينها الاغتصاب والاختطاف والسرقة.