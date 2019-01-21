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وزيرة الثقافة: 70 خط أتوبيس لنقل جمهور معرض الكتاب

الحياة السياسية

معرض الكتاب
معرض الكتاب

خالد الشرقاوي

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إيناس عبد الدايم

وزيرة الثقافة

القاهرة الدولي للكتاب

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن هناك نقلة حضارية نوعية في مهرجان القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، لافتة إلى أن هناك ردودًا إيجابية عن المعرض في دورته الـ50.

وأوضحت أن عدد الناشرين في معرض الكتاب هذه الدورة وصل إلى رقم قياسي، حيث بلغت 749 دار نشر بالمعرض، لافتة إلى أن هناك تركيزا كبيرا على فعاليات الطفل.

وأشارت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، المذاع على قناة "دي إم سي"، إلى أنه تم توفير 70 خط أتوبيس لنقل المواطنين إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب.

ويولي معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسين (اليوبيل الذهبي)، اهتمامًا كبيرًا هذا العام بذوي الاحتياجات الخاصة، لتسهيل زيارتهم للمعرض ومحاولة مساعدتهم بشكل أكبر.

وأعلنت الهيئة عن إتاحة الدخول مجانا للمعرض لذوي الاحتياجات، بالكارنية المخصص لهم، كما يتم طرح خصم 40% على الباصات التي تخرج للمعرض من جراج التحرير بوسط القاهرة، حيث تم الاتفاق على أن تكون الباصات صديقة لأصحاب ذوي الاحتياجات.


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